Die gut zweiwöchige Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst eine Auszeit nehmen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex DAX +0,82% signalisierte zeitweise ein Plus von 0,22 Prozent auf 16.118 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Marke von 16.000 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom November bei 16.290 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

