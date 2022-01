Remondis baut seine Aktivitäten auch in Australien weiter aus. In Adelaide, Perth und Sydney will der größte deutsche Entsorgungskonzern Standorte von Veolia und Suez übernehmen. Im Zuge der Übernahme des Konkurrenten Suez hat Veolia der australischen Wettbewerbsbehörde zugesagt, sich von diesen Standorten zu trennen, um Bedenken über schwindenden Wettbewerb bei der Entsorgung von Gewerbe-, Industrie- ...

