Infineon agiert am Puls der Zeit. Der Konzern will daher nun mit einem neuartigen CO2-Sensor punkten. Der Plan sei, ihn in verschiedenen Geräten wie Klimaanlagen, Raumüberwachung oder vernetzten Lautsprechern unterzubringen, kündigte der Chipriese im Rahmen der Technik-Messe CES in Las Vegas an. Auch sonst ist der Konzern sehr innovativ und effizient unterwegs. Infineon-Manager Philipp von Schierstädt verwies aber auch speziell auf den Nutzen in der Pandemie durch den Zusammenhang zwischen CO2 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...