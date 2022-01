In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik halten sich Dax-Anleger mit weiteren Käufen zurück. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent im Plus bei 16.176 Punkten, nachdem er in den ersten Handelstagen des neuen Jahres insgesamt 1,7 Prozent zugelegt hatte.

