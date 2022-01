Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,49 Prozent auf 12'837,37 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zur Wochenmitte an die leichten Abgaben vom Vortag an und startet im Minus. Klare Abgaben beim Schwergewicht Nestlé lasten auch auf dem Gesamtmarkt. Am Vortag waren es vor allem Kursverluste in der Pharmabranche, die den Gesamtmarkt zurückgehalten hatten. Dennoch werden Händler nicht müde zu betonen, dass die Stimmung am Markt weiterhin recht gut sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...