In Afrika entsteht ein neuer Rohstoff-Gigant. Robert Friedland arbeitet an seinem Lebenswerk.Linksrutsch in Südamerika. Nachdem Peru mit Pedro Castillo bereits einen extrem linken Präsidenten bekommen hat, geht auch Nachbar Chile den gleichen Weg. Dort konnte sich mit Gabriel Boric ebenfalls ein Sozialist durchsetzen. Das sind für die Minenindustrie keine allzu erfreulichen Neuigkeiten. Zwar erklärte Boric, dass er nicht plane, die Minenindustrie zu verstaatlichen. Doch alleine, dass dies zur Sprache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...