Die Aktie von Mainz Biomed kann am heutigen Mittwoch kräftig zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es gut neun Prozent nach oben auf 10,00 Euro. Grund für den Kurssprung ist die Meldung, dass Mainz Biomed von Socpra Sciences Santé Et Humaines S.E.C. exklusive Rechte an neuartigen mRNA-Biomarkern erworben hat.Diese könnten zukünfigt in ColoAlert, ein äußerst wirksamer und einfach zu verwendender Erkennungstest für Darmkrebs ("CRC") des Unternehmens, integriert werden. Jüngste Studienergebnisse ...

