Hamburg (ots) -"Keep it simple"- so lautet das Motto des diesjährigen BRIGITTE Balance-Konzepts. Denn möglichst leicht soll auch der Weg zu einem gesunden Leben sein, ganz ohne Verzicht und strenge Vorgaben - "keep it simple" eben. Das ganzheitliche BRIGITTE-Gesundheitskonzept basiert wie schon in den vergangenen Jahren auf den drei Säulen Ernährung, Meditation und Bewegung.Ernährung - 30 Rezepte mit nur fünf ZutatenEssen soll im BRIGITTE Balance-Konzept vor allem schmecken und dem Körper guttun. Die 30 neuen Rezepte lassen sich schnell und einfach zu Hause nachkochen: Neben Basiszutaten wie Salz, Pfeffer und Öl kommt jedes Gericht mit nur fünf Zutaten aus und lässt sich in 25 Minuten zubereiten. Die Hälfte der Rezepte ist vegetarisch oder vegan. Auch in diesem Jahr wurden die Gerichte nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert.Meditation - "Ich mag mich unperfekt"Weg von Perfektionismus und Dauerstress hin zu einem entspannteren Alltag - das wünschen sich viele. Die zehn gratis Meditationen des BRIGITTE Balance-Konzepts zum Thema "Ich mag mich unperfekt" helfen dabei, Erwartungen loszulassen, eigene Bedürfnisse besser zu erkennen und sorgen so für mehr mentale Leichtigkeit.Bewegung - "Welcher Bewegungstyp bin ich?"Fitnessjunkie oder doch eher Couch-Potato? Um die eigenen Bedürfnisse beim Sport besser kennenzulernen, bietet das BRIGITTE Balance-Konzept den Selbsttest "Welcher Bewegungstyp bin ich?". Hat man die individuellen Vorlieben erstmal herausgefunden, liefern mehr als 700 Videos von Cardiofitness, über Bauch, Beine, Po hin zu Pilates viele Möglichkeiten für ein individuelles Training.Brigitte Huber, BRIGITTE-Chefredakteurin: "Wenn es ein Gefühl gibt, nach dem sich gerade viele sehnen, ist es vermutlich Leichtigkeit. Und genau hier knüpfen wir mit unserem diesjährigen BRIGITTE Balance-Konzept an: schnelle, gesunde Rezepte ohne Diätzwang, Meditation ohne Denkverbot und Bewegung ohne Qual. Schließlich kennen unsere Leser:innen sich selbst am besten und wissen, was ihnen guttut. Mit unserem Balance-Konzept liefern wir Anregungen für ein individuell gestaltetes, gesundes Leben."Erlebbar ist das BRIGITTE Balance-Konzept auf verschiedenen Kanälen: im 44-seitigen Extra der aktuellen BRIGITTE (Heft 2/2022), online unter www.brigitte.de/balance-konzept und www.brigitte.de/brigitte-fitness sowie über die App "Balloon" (www.balloon-meditation.de).