Zalando-Puts mit 67%-Chance bei Kursrückgang auf 65 Euro

Bei der Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) standen im Jahr 2021 heftige Kursschwankungen auf der Tagesordnung. Konnte sich die Aktie nach ihrem 25-prozentigen freien Fall vom 10. September 2021 bis zum 13.Oktober 2021 von 99 Euro auf bis zu 73,88 Euro bis zum 19.November 2021 wieder auf bis zu 87,36 Euro erholen, so geriet sie danach wieder deutlich unter Druck und verzeichnete am 16. Dezember 2021 bei 67,28 Euro sogar ein neues Jahrestief.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de würde sich die charttechnische Situation der Aktie erst bei einem Anstieg auf 73,82 Euro aufhellen. Allerdings erscheint auch ein Rückfall in Richtung 50,34 bis 48,31 Euro möglich, sofern die Aktie die Marke bei 67,28 Euro unterschreitet. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie in den nächsten Wochen ihre Kursverluste ausbauen wird, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB1PZE4, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 69,70 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro quotiert.

Gibt die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat auf 65 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,65 Euro (+30 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 74,78 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,78 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH5WYF8, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 69,70 Euro mit 0,56 - 0,58 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Zalando-Aktie auf 65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 0,97 Euro (+67 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 78,154 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Put auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,154 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000TT9XGW9, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 69,70 Euro mit 0,92 - 0,93 Euro taxiert.

Gibt die Zalando-Aktie auf 65 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,31 Euro (+41 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de