NUUK (dpa-AFX) - Grönland hat angesichts rekordhoher Infektionszahlen seine Corona-Regeln angepasst. Seit Mittwoch gelten die Maßnahmen nicht mehr grundsätzlich auf der gesamten Insel, sondern nur in Städten und Ortschaften, in denen es in den vergangenen 14 Tagen unbekannte Infektionsquellen gab. Wird ein Ort einer entsprechenden Liste hinzugefügt, treten dort drei Beschränkungen in Kraft: Zum einen müssen alle Menschen über zwölf Jahren vielerorts ihren Corona-Pass vorzeigen, zum anderen dürfen öffentliche Räumlichkeiten wie Restaurants dann nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden. Hinzu kommt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Räumen.

Die Beschränkungen seien notwendig, um die Gesellschaft am Laufen zu halten und das Gesundheitswesen zu schützen, sagte Regierungschef Múte B. Egede am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Nuuk. Die Maßnahmen gelten vorläufig für die kommenden drei Monate, also bis zum 5. April.

Grönland mit seinen knapp 57 000 Einwohnern registriert derzeit so viele Neuinfektionen wie noch nie in der Pandemie. Die Zahl der aktiven Fälle stieg zuletzt auf mehr als 700, nachdem bei der täglichen Auflistung am Dienstag 198 neue Infektionen hinzugekommen waren. Die größte Insel der Erde ist weitgehend autonom und entscheidet somit in Gesundheitsfragen selbst, gehört offiziell aber zum Königreich Dänemark./trs/DP/jha