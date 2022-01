LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Bei dem Klebstoff- und Konsumgüterkonzern stünden 2022 die Beschaffungskosten und Produktpreise im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte blickt auch gespannt auf mögliche Nachrichten, was den Umbau des Portfolios und eine Wende im US-Geschäft betrifft./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

