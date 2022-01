Frankfurt am Main (ots) -- Eine Garantievereinbarung mit dem Europäischen Investitionsfonds erleichtert die Kreditvergabe für Kunst- und Kulturschaffende.- Die Triodos Bank und der Europäische Investitionsfonds unterstützen bereits gemeinsam den Kreativsektor in Belgien, Spanien und den Niederlanden.Die Triodos Bank startet in Deutschland mit der Finanzierung von Filmen. Begleitet wird der Start des neuen Angebots zur Förderung der Unternehmen aus der Kunst- und Kulturbranche durch eine Garantievereinbarung mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Der Schwerpunkt liegt zu Beginn auf der Zwischenfinanzierung von Filmfördergeldern und Auftragsproduktionen.Das neue Team unter der Leitung von Björn Schümann, der kürzlich für diesen Zweck zur Triodos Bank gewechselt ist und langjährige Erfahrungen aus diesem Bereich mitbringt, betreut bundesweit die Kund:innen der Kunst- und Kulturszene aus Hamburg heraus. Erste Finanzierungen für Filmprojekte wurden bereits erfolgreich abgeschlossen.Björn Schümann erläutert: "Das Thema Kunst und Kultur ist ein ganz wichtiger Bereich für die Triodos Bank, die international bereits seit langem Filmproduktionen finanziert. Es ist uns gerade in diesen Zeiten besonders wichtig Kulturschaffende zu unterstützen und vielfältige kulturelle Angebote zu ermöglichen. Es freut uns daher, während andere sich eher aus dem Markt zurückziehen, nun auch in Deutschland ein solches Angebot machen zu können. Insbesondere da wir durch die exklusive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds und deren Garantievereinbarung zusätzliche Gestaltungsspielräume erhalten."Die Triodos Bank und der Europäische Investitionsfonds (EIF) hatten im Sommer eine Garantievereinbarung in Form einer Ausfallbürgschaft - "Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF)" - für den Kreativ- und Kultursektor unterzeichnet.Triodos Bank to extend support for cultural and creative sectors with EU backing (eif.org) (https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/triodos-bank-to-extend-support-for-cultural-and-creative-sectors.htm)Die Triodos Bank kann auf dieser Basis in den nächsten zwei Jahren in den Niederlanden, Belgien, Spanien und Deutschland insgesamt Kredite von bis zu 200 Mio. EUR vereinfacht und mit geringeren Anforderungen an Sicherheiten an Unternehmerinnen und Unternehmer in der Kreativ- und Kulturbranche vergeben.Die "CCS GF" wird vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet, und vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt, der wichtigsten Säule des Investitionsplans für Europa. Sie wurde im Juni 2016 im Rahmen des Programms Creative Europe (2014-2020) gestartet. Die CCS GF kommt Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Kultur- und Kreativbranche zugute, die oft Schwierigkeiten haben, eine Fremdfinanzierung für ihre Projekte zu erhalten.In Deutschland wird sich die Triodos Bank auf den Bereich Filmfinanzierung konzentrieren.Christina Schmidt, Leiterin Business Banking Triodos Bank Deutschland: "Die Triodos Bank finanziert bereits Kunst und Kultur. Künstler:innen und Kulturschaffende leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, weil sie Ideen und Menschen miteinander verbinden und positiven Wandel anregen, fördern und reflektieren. Wir verfügen in der Triodos Gruppe über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung von kulturellem Unternehmertum. Die Partnerschaft mit dem EIF ermöglicht es uns, Filmschaffende finanziell zu begleiten, die normalerweise nur schwer Zugang zu regulären Bankkrediten hätten. Die "CCS GF" ist ein wichtiger Anreiz, besonders jetzt, da die Covid-19-Pandemie den Kultursektor unter immensen Druck gesetzt hat."Alain Godard, Chief Executive beim Europäischen Investitionsfonds:"Der Kultur- und Kreativsektor steht aufgrund der COVID-Beschränkungen in allen EU-Ländern nach wie vor unter enormem Druck. Um aus der Krise herauszukommen und nachhaltiges Wachstum für diese Sektoren wieder in Gang zu setzen, werden die Verfügbarkeit und die Erschwinglichkeit von Finanzierungen eine große Rolle spielen. Der EIF freut sich, mit der Triodos Bank zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, diese dringend benötigten europäischen Finanzierungen zu den Unternehmen zu bringen, die sie benötigen."HintergrundinformationenDer Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Der EIF beteiligt sich an Risikokapital- und Wachstumskapitalfonds und entwickelt speziell auf KMU zugeschnittene Garantie- und Mikrofinanzinstrumente. Damit fördert er die Ziele der EU in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.Der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die Triodos Bank haben eine bestehende Partnerschaft, die sich an Sozialunternehmen richtet. Im Jahr 2018 unterzeichneten sie die erste Garantievereinbarung für soziales Unternehmertum in den Niederlanden im Rahmen des EU-Programms für Beschäftigung und soziale Innovation. Seit dem Start im Jahr 2018 hat die Triodos Bank rund 450 Transaktionen im Rahmen der Garantievereinbarung für soziales Unternehmertum in den Niederlanden, Belgien und Spanien unterzeichnet.Informationen zur Triodos BankDie Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile über 740.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 22,7 Milliarden Euro aus. 