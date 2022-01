Der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg geht voran, jedoch nicht mit dem erforderlichen Tempo. Beim Solarstrom scheint er sogar zu stagnieren. Vorläufige Zahlen zeigen: Im Jahr 2021 lag der Zuwachs in Baden-Württemberg bei 25 neuen Windenergie-Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 111 Megawatt. Dabei handelt es sich um Netto-Zubau. Genau genommen gingen 28 Windturbinen neu in Betrieb, drei wurden rückgebaut.Damit brachte 2021 für Baden-Württemberg immerhin 15 zusätzliche Windenergie-Anlagen ...

