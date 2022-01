Allen Grund zur Freude haben heute Covestro-Aktionäre. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund drei Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein nun 57,44 EUR. Covestro ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie zu Jahresbeginn ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund null Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Top liegt bei 57,64 EUR. Die Spannung bei Covestro ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...