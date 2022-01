Meschede-Grevenstein (ots) -- Einsendeschluss zur Teilnahme ist am 28. Februar 2022- Professor Christof Seeger ist neues JurymitgliedDie Bewerbungsphase für den beliebten Veltins-Lokalsportpreis ist eröffnet - die Beiträge in den Kategorien Wort, Bild und Online können bis zum 28. Februar 2022 eingesendet werden. Damit geht der einzige, vom Verband Deutscher Lokalzeitungen und der Brauerei C. & A. Veltins initiierte Medienpreis, der journalistisches Engagement im Lokalsport würdigt, in die 19. Auflage. Die zahlreichen Einreichungen auch während des ersten Pandemiejahres geben dem Preis recht, dass die Berichterstattung im Lokalsport ein Garant für die Leser-Blatt-Bindung ist. Immerhin haben der Sport und das zugehörige Vereinsleben nach wie vor einen festen Platz bei den Menschen. Umso wichtiger ist es auch im zweiten Pandemiejahr den Lokalsportjournalismus, der sich oftmals auch mit gesellschaftlichen und auch sozialen Themen rund um den Sport an der Basis beschäftigt, in den Fokus zu rücken.Einsendung über Online-Portal möglichDer Veltins-Lokalsportpreis übernimmt damit in bewährter Weise die Aufgabe, das Engagement im Lokalsportjournalismus zu würdigen. Angesprochen sind Redakteurinnen und Redakteure sowie Mitarbeitende lokaler und regionaler Zeitungen, die mit ihren Text-, Bild- und auch crossmedialen Beiträgen die attraktive Lokalsportberichterstattung garantieren. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 28. Februar 2022. Nach dem erfolgreichen Start des Online-Bewerbungsportals im vergangenen Jahr ist die Einsendung der Beiträge und Fotos weiterhin nur digital unter www.lokalsportpreis.de/beitrag möglich. Bewertet werden die Einsendungen in den Kategorien Wort, Bild und Online von einer fünfköpfigen Jury. Dazu gehören: Ulrich Biene, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. Veltins, Alfred Büllesbach, M.A. VISUM Agentur für Bildjournalismus und Fotodesign in München, Ralf Leineweber, Chefredakteur der Celleschen Zeitung und Andreas Dach, Ressortleiter Lokalsport des Remscheider General-Anzeigers. Neues Jurymitglied ist ab diesem Jahr Professor Christof Seeger, Studiendekan Master Crossmedia Publishing & Management / Vertiefungsrichtung Sportkommunikation von der Hochschule der Medien in Stuttgart, der Dr. Jens Große ablöst.Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24351/5114156