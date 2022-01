Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50, gewinnt am Vormittag 0,52 Prozent auf 4390,22 Punkte.Paris / London - An den europäischen Börsen hat sich die positive Entwicklung der vergangenen Tage am Mittwoch fortgesetzt. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50, gewann am Vormittag 0,52 Prozent auf 4390,22 Punkte. In Paris ging die Rekordjagd für den Cac 40 weiter. Der Index stieg zuletzt um 0,48 Prozent auf 7352,77 Punkte. In London rückte der FTSE 100 um 0,28 Prozent auf 7526...

Den vollständigen Artikel lesen ...