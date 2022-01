Der Dollar notiert derweil marginal tiefer bei 0,9154 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar ganz leicht zugelegt. Am Vormittag ist die Gemeinschaftswährung wieder über 1,13 Dollar gestiegen und notiert aktuell bei 1,1306 Dollar. Zum Schweizer Franken liegt der Eurokurs kaum verändert bei 1,0351 Franken. Der Dollar notiert derweil marginal tiefer bei 0,9154 Franken. Der Rückgang der Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone...

