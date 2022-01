Laut einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbands Bitkom ist die Zahl unbesetzter Arbeitsplätze für IT-Expert:innen im Jahr 2021 stark gestiegen. Höher lag diese Zahl seit Ersterhebung nur einmal. Seit 2011 führt Bitkom Research im Auftrag des Bitkom eine Umfrage zum Fachkräftemangel in der IT durch. Die Ergebnisse zeigen: Besser ist es um den IT-Fachkräftemangel in Deutschland seither nicht geworden - eher schlechter. Branchenübergreifend ist die Zahl unbesetzter Stellen für IT-Expert:innen im Jahr 2021 auf 96.000 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Zunahme um zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...