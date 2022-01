Der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) hat Deutschland im Jahr 2021 Auktionserlöse in Höhe von 5,3 Milliarden Euro eingebracht. Die Einnahmen sind damit doppelt so hoch wie im Jahr 2020. Zusätzlich nahm der Bund durch das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) rund 7,2 Milliarden Euro ein. Dieses umfasst seit 2021 die Sektoren Wärme und Verkehr. Die Gesamteinnahmen aus beiden Systemen zum Emissionshandel belaufen sich damit für 2021 auf rund 12,5 Milliarden Euro. Sie fließen in den Energie- und ...

