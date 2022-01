Köln - Der Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, will seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern. "Wenn der Verein das gerne möchte, dann können wir gerne über eine Verlängerung sprechen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe).



"Ich jedenfalls habe nicht vor, bald meine Sachen zu packen." Wenn der Klub auf ihn zukäme, um über ein längerfristiges Engagement abzumachen, würde er zusagen: "So sieht es aus." Überrascht zeigte sich Baumgart von dem Hype, den er mit seinen Erfolgen und seiner Art des Coachings in Köln um seine Person erzeugt hat. Doch gleichzeitig freut ihn diese Entwicklung: "Ich sehe das als Anerkennung der Art und Weise unseres Fußballs. Das hatte ich auch in Paderborn, doch in der Form war dies neu für mich."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de