Fed-Sitzungsprotokoll am Abend. Die US-Indizes werden am Mittwoch vorbörslich flach gehandelt, nachdem die gestrige Sitzung gemischt verlaufen war. Anleger haben aufgrund der wirtschaftlichen Erholung und der Erwartungen an frühere Zinserhöhungen von wachstumsstarken Titeln in Value-Aktien umgeschichtet. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hatte gestern fast die Marke von 1,7% erreicht, was Druck auf den Nasdaq 100 ausübte - der Index setzte die Korrektur, die vor einer Woche gestartet wurde, ...

