Der NFT-Auktionsmarktplatz Opensea hat am Dienstag eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Damit steigt die Unternehmensbewertung auf 13,3 Milliarden Dollar. Das amerikanische Kryptounternehmen Opensea hat ein erfolgreiches Jahr 2021 hinter sich. "Im letzten Jahr ist das NFT-Ökosystem explodiert, das Transaktionsvolumen von Opensea hat sich in 2021 ums 600-fache erhöht. Aber wir stehen erst am Anfang", schrieb der Opensea-Co-Founder und CEO Devin Finzer am Dienstag in einem Blogpost. Im gleichen Beitrag gab Finzer bekannt, dass sich Opensea in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...