FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Gegen Mittag verharrte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf 170,77 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,09 Prozent.

Nach der jüngsten Talfahrt konnten sich die Kurse der Bundesanleihen damit den zweiten Handelstag in Folge stabilisieren. Ein Rückgang der Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone zeigte wenig Auswirkungen am deutschen Rentenmarkt.

Am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in den USA für mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen. Außerdem steht am Abend die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm./jkr/jha/