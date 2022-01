Sanya, China (ots/PRNewswire) -Während die Welt in ein neues Jahr eintritt, ist das Sanya Tourism Promotion Board ("STPB") bereit, Sanya im Jahr 2022 zum angesagtesten Reiseziel der Welt zu machen. Auf der im Jahr 2021 gewonnenen Dynamik aufbauend, wird das STPB im neuen Jahr die Märkte für den Einreisetourismus weiter ausbauen und die Popularität der wichtigsten Attraktionen Sanyas steigern, um die Insel Hainan als globales Premium-Reiseziel zu positionieren.Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat das STPB das touristische Angebot von Sanya kontinuierlich weiterentwickelt und die reisebezogenen Unternehmen der Region innoviert, um Besucher auf die Insel zu locken. Im vergangenen Jahr nutzte das STPB die großen Chancen, die sich aus dem Bau des Freihandelshafens von Hainan ergaben, konzentrierte sich auf neue Trends im Tourismussektor, baute das Branding der Destination Sanya aus und verstärkte seine Handelsbemühungen, um die Gesamtentwicklung von Sanya zu fördern und mehr Touristen an die Küste zu locken.Mit seinem warmen Wetter, der spektakulären Landschaft und den vielfältigen Erlebnissen ist Sanya die perfekte Kulisse für Arbeit, Reisen und Freizeit. Im Jahr 2021 konzentrierte sich das STPB auf die Entwicklung neuer touristischer Möglichkeiten und Hotspots, um verschiedene Arten von Reisenden nach Sanya zu locken, wie z. B. das Thema "Wonderland Sanya". Wonderland Sanya wurde entwickelt, um das Image von Sanya bei der Generation Z und den Millennial-Reisenden neu zu beleben. Es lädt junge Leute ein, sich in die einzigartigen und lebendigen Möglichkeiten des Reiseziels zu verlieben, und zwar aus fünf Blickwinkeln: Essen, Reisefotografie, Kultur, Outdoor-Aktivitäten und Luxusgastronomie.Neben einem neuen Markenimage, das jüngere Reisende anspricht, veranstaltete das STPB eine Reihe von Aktivitäten unter dem Motto Wonderland Sanya, um den Menschen noch mehr Gründe für einen Besuch im Jahr 2021 zu geben. Dazu gehörten die Modewoche der Insel Hainan, der Wettbewerb zur Erschaffung von Internet-Berühmtheiten im Freihandelshafen Hainan, das internationale Tauchfestival von Sanya, das Sanya x Game for Peace und das Forum für Eltern-Kind-Studienreisen in Sanya sowie Aktivitäten zur Förderung von Hochzeiten, Familienreisen, Nachttouren und E-Sport-Tourismus. Für das Jahr 2022 hat das STPB bereits eine Reihe spannender Veranstaltungen geplant, die neue internationale Reisende anlocken und den bisherigen Reisenden einen Grund zum Wiederkommen geben werden.Gleichzeitig hat das STPB mit lokalen Unternehmen zusammengearbeitet, um Produkte zu entwerfen, zu entwickeln und zu fördern, die bei Reisenden beliebt sind. Im vergangenen Jahr hat das STPB eine Vielzahl von touristischen Karten, kulinarischen Karten, Reiseführern und kulturellen Produkten entworfen, um den Horizont der Touristen zu erweitern und sie einzuladen, alles zu entdecken, was Sanya zu bieten hat. Für das Jahr 2022 ist außerdem eine Sanya Tourism App in Arbeit, die Reisenden aus Übersee während ihres Besuchs ein sicheres Gefühl geben soll.Darüber hinaus führte das STPB im Jahr 2021 Handelsaktivitäten in großen Städten in ganz China durch, wobei der Schwerpunkt auf interaktiven Aktivitäten lag, die das Engagement fördern und zur Diskussion anregen. Darüber hinaus hat die Marktforschungs- und Beratungsabteilung mit der Datenmodellierung für Tourismusunternehmen begonnen, um präzise datenbasierte Marketingstrategien und Prognosen zu unterstützen. Diese Aktivitäten sollen 2022 fortgesetzt werden, da das STPB nach neuen Möglichkeiten sucht, um eine Win-Win-Situation für Betreiber und Reisende zu schaffen.Das STPB hat außerdem das Ziel, Sanya im Jahr 2022 zu einem internationalen Transitreiseziel zu machen, wenn China Hainan zum ersten Mal das siebte freie Flugrecht gewährt. Touristen können von Peking oder Shanghai ein- und von Sanya wieder ausfliegen - ein Grund mehr, die Insel Hainan in ihre Reiseroute aufzunehmen.Im Jahr 2022 ist das STPB bereit, Sanya in das weltweite Rampenlicht des Tourismus zu katapultieren. Mit den Fortschritten der letzten zwei Jahre und neuen Ideen ist Sanya auf dem besten Weg, im Jahr 2022 das Reiseziel der Wahl für Touristen aus aller Welt zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719380/image_1.jpgPressekontakt:Guan Zhao,sytpb.gz@sanya.gov.cn,(86) 898-88616699Original-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151761/5114299