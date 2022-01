Mithilfe der von Toscafund und seinem Private-Equity-Zweig Penta Capital organisierten Finanzierungsrunde sollen die weltweite Reichweite von CellPoint erweitert und neue vertikale Märkte erschlossen werden

CellPoint Digital, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Handels- und Zahlungslösungen, meldete heute, dass Toscafund und sein Private-Equity-Zweig Penta Capital eine Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar durchgeführt haben, um an eine Reihe größerer Erfolge anzuknüpfen, die in den letzten Jahren erzielt wurden.

Toscafund und Penta Capital haben nach ihrer Erstinvestition im Jahr 2019 noch weitere Investments in CellPoint Digital durchgeführt, die insgesamt mehr als 56 Millionen US-Dollar ausmachen. Mit diesem Schritt wird überdies die Beziehung zwischen den Unternehmen gestärkt. Als Marktführer für Zahlungsorchestrierung im Reisebereich bietet CellPoint Digital seine Plattform nun auch neuen Märkten wie etwa Einzelhandel, Glücksspiel, Krypto und digitalem Content an.

Indem CellPoint Digital Zahlungen über Regionen und Zahlungsmethoden hinweg orchestriert, können Händler ein Multi-Acquirer-Zahlungsmodell übernehmen, das neue Wachstumschancen eröffnet. Mithilfe von intelligentem Routing, mehr Autorisierungen und Transparenz mit Blick auf die Systemverfügbarkeit hilft CellPoint Digital bei der Steigerung des Umsatzes und senkt die Betriebskosten für die Annahme grenzüberschreitender Zahlungen. Des Weiteren bietet CellPoint einen zusätzlichen Nutzen beim Checkout durch ein reibungsloses Zahlungserlebnis, da den Kunden die Zahlungsmethoden, die sie sich wünschen, unabhängig von ihrem Standort auf der Welt zur Verfügung stellt werden.

Kristian Gjerding, CEO von CellPoint Digital, sagte: "CellPoint Digital hat in den letzten Jahren ein außerordentliches Wachstum verzeichnet. Wir erleben weiterhin eine starke Nachfrage verschiedener Unternehmen, die ihre digitalen Zahlungs- und Handelslösungen optimieren und dazu die größeren Herausforderungen hinsichtlich ihrer bestehenden Anbieter lösen wollen, um schnell und kosteneffizient zu liefern."

"Angesichts eines Geschäftsfundaments, das stärker als je zuvor ist, besteht der nächste logische Schritt in der Ausdehnung unserer weltweiten Reichweite und der Erschließung neuer vertikaler Märkte, die durch unsere Lösungen transformiert werden könnten."

Steven Scott, Founding Partner von Penta Capital, sagte: "Sehr gerne finanzieren wir diese nächste Expansionsphase von CellPoint Digital. Das Unternehmen widmet sich weiterhin der Lösung des kritischsten Problems, dem sich Unternehmen heutzutage gegenübersehen: der Optimierung des gesamten Weges eines Kunden mit Blick auf ihren Kauf über alle digitalen Kanäle hinweg."

"Basierend auf der Gewinnung wichtiger neuer Kunden parallel zur offensiven Wachstumsstrategie und Erschließung neuer Sektoren versprechen wir uns eine weitere überzeugende Wachstumschance und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Managementteam von CellPoint Digital, um diese neue Entwicklungsphase zu unterstützen."

Paul Glover, CFO von CellPoint Digital, unterstrich den Gedanken von Penta Capital: "Wir haben einen spannenden Expansionsplan und freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Penta Capital, um die Entwicklung unseres Unternehmens noch einmal zu beschleunigen."

"Toscafund verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz bei Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen und demonstriert mit seinem Engagement, dass wir über Zugkraft am Markt und Wachstumspotenzial durch die Bereitstellung digitaler Lösungen mit hohem ROI verfügen. Mithilfe des erneuten Investments können wir unser Team weltweit weiter vergrößern und zusätzliche Innovationen für unsere einzigartige Plattform voranbringen."

Über CellPoint Digital

CellPoint Digital ist ein führendes Fintech-Unternehmen im Segment der Zahlungsorchestrierung. Die Hauptlösung von CellPoint Digital ist eine leistungsstarke Omnichannel-Zahlungsorchestrierungsplattform, welche digitale Zahlungstransaktionen mit Karten oder alternativen Zahlungsmitteln optimiert und die Einführung neuer Zahlungsoptionen beschleunigt. Händler können ihr eigenes Zahlungsökosystem problemlos weltweit skalieren, das Zahlungserlebnis ihrer Kunden über ihre Website, mobile Apps und andere Kanäle vereinheitlichen, das Routing jeder Transaktion optimieren, die Konversionsrate erhöhen und die Zahlungskosten minimieren.

CellPoint Digital unterhält Büros in Kopenhagen, Dallas, Dubai, London, Miami, Pune und Singapur. Besuchen Sie www.cellpointdigital.com, um mehr zu erfahren.

Über Toscafund Asset Management LLP

Toscafund Asset Management LLP, von Martin Hughes im Jahr 2000 gegründet, ist ein spezialisierter Investmentmanager, der ein Vermögen von rund 4,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Spezialbereiche für die Investitionen sind börsennotierte Aktien im Finanz- und Zahlungsverkehrssektor, Wachstumskapital für Privatunternehmen, britische Gewerbeimmobilien und maßgeschneiderte private Beteiligungsgeschäfte. Toscafund hat seinen Sitz in London und unterhält Büros in Manchester (UK), Melbourne, New York und Hongkong.

