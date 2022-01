Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2569 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #48 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um All-time-Highs, Verbund vs. Lenzing und Verbund vs. AT&S, Erste zeigt auf, Andritz legt los, Ernst Brandl sagt das S-Wort, Wienerberger wird aufgenommen und die Liste der aktuellen Rider mit Sonderblick auf die Bawag. Erwähnt wird: Aktien Almanach Börse Express https://www.boerse-express.com/assets/e500e56a99/Wiener-Aktien-Almanach-2021.pdf _ Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die ...

