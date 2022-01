DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Mobilfunkkonzern AT&T hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr so viele neue Mobilfunk-Vertragskunden wie seit zehn Jahren nicht hinzugewonnen. Nach Abzug von Kündigungen bestehender Kunden seien im Gesamtjahr 3,2 Millionen Verträge neu hinzugekommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mit. Gut 880 000 davon kamen in den letzten drei Monaten 2021 zum Rivalen von T-Mobile US und Verizon .

Auch bei seinem Streaming-Geschäft konnte der Konzern positive Nachrichten verkünden. So sei die eigene Zielmarke für das Jahr von 70 bis 73 Millionen weltweiten Nutzern von HBO Max und HBO wahrscheinlich übertroffen worden. Ersten Berechnungen nach zählte der Konzern im vergangenen Jahr damit insgesamt rund 73,8 Millionen Abonnenten./ngu/jcf/jha/