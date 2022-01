Die Firefox-Macher:innen haben am Silvesterabend einen Aufruf gestartet, in dem sie die Internet-Community um Spenden bitten - in Form von Dogecoin, Bitcoin oder Ethereum und per Bitpay. Der Krypto-Support bringt einen Mozilla-Mitgründer auf die Palme. Firefox hatte es zuletzt nicht leicht. Der Browser lag im Dezember 2021 bei den weltweiten Zahlen zur Nutzung selbst am Desktop nur noch auf dem vierten Rang, hinter Chrome, Safari und Edge. Innerhalb von zwei Jahren soll Firefox fast 50 Millionen Nutzer:innen - und damit etwa ein Fünftel von ihnen - verloren haben. Zugleich versucht Firefox-Entwickler Mozilla, sich weiter von der finanziellen ...

