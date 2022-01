Nach einem erfolgreichen Start kann das Weltraumteleskop James Webb den nächsten Erfolg verbuchen: Der Sonnenschutzschild wurde entfaltet. Das neue Nasa-Weltraumteleskop James Webb hat am 4. Januar erfolgreich seinen Sonnenschutzschirm ausgefaltet. Er soll die Instrumente an Bord des Teleskops davor schützen, zu warm zu werden. Laut Gregory L. Robinson, Webbs-Programmdirektor im Nasa-Hauptquartier, ist das ein "unglaublicher Meilenstein, der für den Erfolg der Mission entscheidend ist", wie er in einer Nasa-Mitteilung zitiert wird...

