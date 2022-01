Frankfurt (www.fondscheck.de) - "Diese ETF-Tipps sind bares Geld wert", "ETF-Tipps: So verdienen Sie jeden Monat ein bisschen mehr", dazu eine Serie mit ETF-Papst Gerd Kommer - ETFs sind in der Breite angekommen, selbst in der Bild-Zeitung, so die Deutsche Börse AG."Die Privatanleger sind voll im Markt", berichte auch Frank Mohr von Société Générale. Gerade junge Leute hätten den Aktienmarkt für sich entdeckt. "Und den meisten Neukunden geht es nicht ums Zocken, sondern um langfristiges Ansparen und Investieren." Das werde den ETF-Markt weiter unterstützen. ...

