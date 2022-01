Kanzi One ist ab sofort erhältlich und bietet die beste Kompatibilität mit Android, die leistungsfähigste Grafik-Engine für die Automobilindustrie und einen extrem effizienten Workflow für die Entwicklung cockpit-übergeifender Benutzeroberflächen.

Rightware hat heute mit der Veröffentlichung von Kanzi One sein überaus erfolgreiches Beta-Programm abgeschlossen, das im September 2021 angekündigt wurde. Als erste HMI-Toolchain im Automobilbereich, die voll kompatibel mit Android ist, bietet Kanzi One herausragende 3D-Grafik und einen Workflow, der es Automobilherstellern ermöglicht, überzeugende Benutzererlebnisse mit bestechenden visuellen Effekten maximal produktiv zu entwickeln.

"Wie bereits auf der IAA in München angekündigt, mischt Kanzi One das Spielfeld in Sachen Kreativität und Produktivität für Automobilhersteller auf", sagte der CEO von Rightware, Freddie Geier. "Wir sind dankbar für das positive Feedback von Kunden und Partnern seit der Markteinführung unseres Produkts und warten gespannt auf die eindrucksvollen neuen Benutzeroberflächen, die sie mit Kanzi One erstellen werden."

Rightware verfolgt mit Kanzi One das Ziel, Herstellern und Tier-1-Lieferanten mit beeindruckenden Rendering-Kapazitäten und einer leistungsstarken 3D-Grafik-Engine, der besten Android-Integration für Infotainment-Systeme der nächsten Generation sowie einem überschaubaren Workflow, die Entwicklung modernster User Interfaces zu ermöglichen.

Mit Kanzi One können Hersteller innovative Benutzererlebnisse in weniger als der Hälfte der Zeit mit halb so großen Teams und wesentlich weniger Programmieraufwand als mit herkömmlichen Methoden fertigstellen.

Multifunktionslösung

Kanzi One ergänzt die Hauptbestandteile des Frameworks Kanzi Studio und Kanzi Engine mit einer immer länger werdenden Liste an Funktionspaketen, die den Automobilherstellern einen zusätzlichen Mehrwert bieten.

Anfangs sind folgende fünf Funktionspakete inbegriffen: Kanzi Connect optimiert Austausch und Synchronisierung von Daten, Inhalten und Diensten über Bildschirme und Geräte hinweg; Kanzi Maps peppt die Navigation mit kreativen Visualisierungen auf; Kanzi Particles ermöglicht verblüffende Animationen; Kanzi Autostereoscopy bietet realistische dreidimensionale Tiefeneffekte; Kanzi VR macht es schließlich einfach, Designs in frühen Phasen zu validieren, indem Benutzeroberflächen in einen virtuellen Fahrzeuginnenraum gestreamt werden und man mit oder ohne Virtual-Reality-Headset mit den Bildschirmen interagieren kann.

"Wir sind uns sicher, dass sich die heutigen Benutzeroberflächen in Autos mit Kanzi One in die unverkennbaren Signature UIs von morgen weiterentwickeln werden höchst attraktiv, benutzerfreundlich und markentreu", so Geier. "Wir laden alle, die sich mit Innovationen in der Automobilindustrie befassen, ein, die Möglichkeiten von Kanzi One zu erkunden. Sie können sich auf uns verlassen, wenn es darum geht, die Entwicklung von Human-Machine-Interfaces auf die nächste Stufe zu heben."

Aufgrund der rasch zunehmenden gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 hat sich Rightware gegen eine Teilnahme an der CES 2022 entschieden. Stattdessen wird das Unternehmen zur Vorstellung von Kanzi One eine Roadshow für Kunden organisieren, sobald die Verhältnisse dies zulassen. Erfahren Sie mehr über Kanzi One auf www.rightware.com/kanzi-one-at-ces-2022. Um ein virtuelles oder persönliches Treffen anzufragen, wenden Sie sich bitte direkt an sales@rightware.com.

Über Rightware

Rightware ist das Unternehmen hinter Kanzi, einem umfangreichen Framework aus Tools und Services für die Konzeption und Entwicklung innovativer digitaler Benutzeroberflächen. Unser Auftrag besteht darin, Automobilherstellern mit höchst kundenspezifischen und einzigartigen User Interfaces zu einer Steigerung ihres Markenwertes zu verhelfen. Als ThunderSoft-Unternehmen verfügen wir mit unseren kombinierten Fähigkeiten und Vermögenswerten über die Möglichkeit zur Bereitstellung von vollumfänglichen HMI-Lösungen mit technischem Support und Design-Services. Rightware hat seinen Hauptsitz in Finnland mit Niederlassungen in China, Deutschland, Großbritannien, Italien, Japan, Südkorea und den USA. Kanzi ist das marktführende Instrument für HMIs im Automobilbereich, auf das sich über 50 Automarken rund um die Welt verlassen. www.rightware.com

