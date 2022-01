Sehr geehrte Damen und Herren, Magie. Anders lässt sich nicht beschreiben, wie Probleme in der Politik manchmal gelöst werden. Einfach eine unterschiedliche Definition verwenden und weg ist das Problem. Zumindest für die Politik. Die Europäische Union wagt seit mehreren Jahren den mutigen Versuch, den Begriff "nachhaltig" zu definieren. Dies wird in Brüssel Taxonomie genannt und muss sicherstellen, dass Gelder sowohl vom Finanzsektor als auch von Regierungen in grüne Projekte fließen. Die ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...