"Größe bedeutet, Dinge zu tun, die noch niemand getan hat"

Der PUMA-Markenbotschafter und Weltrekordhalter Usain Bolt spricht über seinen Ansporn, der beste Sprinter aller Zeiten zu werden

In einem Video-Interview mit dem Sportunternehmen PUMA spricht Weltrekordhalter Usain Bolt, der sich mittlerweile aus dem Sprintsport zurückgezogen hat, über seinen inneren Antrieb, der beste Sprinter aller Zeiten zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220105005517/de/

WORLD RECORD HOLDER USAIN BOLT TALKS "ONLY SEE GREAT" "Greatness is doing things that no one has ever done before" All picture credits: @PUMA Photographer: Torsten Hönig

Mit der Markenkampagne ‚Only See Great' beleuchtet PUMA die Laufbahnen seiner Markenbotschafter. Sie sprechen über ihre eigenen Erfahrungen, wie sie Großartiges geleistet haben und ihrem Herzen gefolgt sind, und teilen ihre Visionen mit anderen.

In diesem Interview erzählt Bolt über seine außerordentlichen athletischen Leistungen, begonnen bei seinen allerersten Erfolgen und Rückschlägen, bis er schließlich eine Legende wurde.

"Als Nachwuchssportler war ich wirklich sehr talentiert, als ich jedoch in die höhere Stufe gelangte, war ich immer noch recht jung und naiv und dachte, ich müsse nicht so hart arbeiten, um auf hoher Ebene antreten zu können", sagte Bolt. "Dass ich (zu den olympischen Spielen 2004) nach Athen ging und es nicht wirklich durch die erste Runde schaffte, half mir festzustellen: ‚weißt du was, ich muss mich selbst ansehen und verstehen, dass, wenn ich der Beste sein will oder wenn ich eine olympische Goldmedaille gewinnen möchte, dann muss ich mich mehr anstrengen, ich muss härter arbeiten'

Es folgten viele Titel, Weltrekorde und Medaillen, über die Bolt Folgendes sagte: "Über Jahre hinweg an der Spitze zu sein, ist sehr wichtig für die Geschichte, die ich über mich schreibe. Jeder kann eine Olympiade gewinnen, aber tatsächlich drei Olympiaden in Folge über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren zu gewinnen, ist sehr schwer. Meiner Ansicht nach habe ich so meine Motivation und meinen Fokus gehalten, da ich kein Jahr ausgelassen habe. Ich habe mich nicht auf in vier Jahren konzentriert, ich habe mich immer auf jedes Jahr konzentriert, da auch diese Jahre wichtig waren, um an der Spitze zu bleiben und um das Training und die Arbeit auf hohem Niveau zu halten."

Er gibt zu, dass er es vermisst hatte, nicht an den olympischen Spielen 2020 in Tokyo vor einem Jahr teilzunehmen: "Als ich die Olympiade ansah, habe ich es vermisst. Vor allem als ich die 100m Männer sah und es kein Jamaikaner ins Finale geschafft hat, habe ich es wirklich vermisst und wollte unbedingt dort sein. Die Frauen haben für Jamaika aus meiner Sicht extrem gut abgeschnitten. Sie haben wirklich alles gegeben. Mal wieder."

Bolt stimmt der Vision "Only See Great" zu. "Größe bedeutet, einfach man selbst zu sein und auf hohem Niveau über Jahre zu dominieren und Dinge zu tun, die zuvor noch niemand getan hat", ergänzte der schnellste Mann der Welt.

Die Idee für die Markenkampagne "Only See Great" von PUMA stammt von der Kulturikone, dem Unternehmer und Philanthrop Shawn "JAY-Z" Carter, der als Erster sagte: "Ich sehe nur Großartiges. Ich sehe nichts Gutes. Ich sehe keine Kompromisse. Wir sollten immer danach streben, etwas Großartiges zu schaffen, etwas, das bleibt."

Das volle Interview mit Usain Bolt finden Sie unter folgendem Link:

https://youtu.be/gJMxh9djDoY

Photographer: Torsten Hönig

Videographer: Andi Mährlein

Hair Make-up: Julia Steller

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren hat PUMA Sport und Kultur vorangetrieben, indem es schnelle Produkte für die weltweit schnellsten Athleten geschaffen hat. PUMA bietet leistungsfähige und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in den Kategorien Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportlichen Einfluss auf die Straßenkultur und die Modewelt zu nehmen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220105005517/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Gudrun Cämmerer

Teamhead Global PR Central Marketing

gudrun.caemmerer@puma.com