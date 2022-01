DJ Advides könnte von 2,20 Euro auf 12 Euro steigen - Gewinn-Potential +445%

DGAP-Media / 2022-01-04 / 09:29 04.01.2022 Advides-Aktie könnte von 2,20 Euro auf 12 Euro steigen - Gewinn-Potential bei +445% in 4 Wochen Liebe Leser, Meine neue Empfehlung lautet: advides AG (WKN: 914542, ISIN: DE0009145425, Symbol: 4RL) advides-Aktie könnte auf über 12,00 Euro schießen Hier sind kurzfristig +445% Gewinn für Sie möglich - kaufen Sie jetzt! Diese Aktie könnte mit täglichen, hohen 2-stelligen Gewinnen explodieren. Vor rund 2 Monaten wurde bei der totgeglaubten Aktie der advides AG wieder Leben eingehaucht. Ist das nun ein Börsenmantel-Deal oder ein Neustart? Gewissermaßen beides, obwohl das Geschäft sich nicht geändert hat. advides hatte kurz vor Weihnachten gemeldet, dass das über längere Zeit ruhende Geschäft des Unternehmens jetzt durch einen Immobilienverkauf wieder in Schwung kommen soll. Man redet von einem Asset-Wert der Aktie von über 3,00 Euro die als realistisch betrachtet wird. Auch wenn das bereits ein ordentliches Plus - ausgehend vom aktuellen Kurs - ist, rechne ich noch optimistischer eher mit einem Kursziel von 12,00 Euro oder mehr. Es gibt nur rund 1,5 Millionen Aktien am Markt und es sollte für die Aktie ein Leichtes sein, sich in Richtung von einer 20-Millionen-Euro Bewertung zu orientieren. Mega-Immobilien-Deal mit 20 Mio. Invest geplant Am 27.12.2021 kam Advides dann gleich mit der nächsten News heraus: Man möchte ein eigenes Immobilien-Portolio aufbauen und verhandelt mit einer Wohnungsgesellschaft mit einem Bestand von 550 Wohneinheiten im Berliner Umland sowie einer Gesellschaft mit 72 Reihenhäusern und Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro. Dabei wird eine Rendite von 8 bis 12% p.a. angestrebt - vermutlich dann rund 1,6 bis 2,4 Millionen Euro im Jahr vor Kapitalkosten bei dem Projekt. Das kann man jetzt natürlich ohne konkrete Details schwer seriös hochrechnen - aber viel wichtiger ist es, zumindest einen ungefähren Indikator dafür zu haben, in welcher Größenordnung Advides möglicherweise bald tätig sein könnte. Aus einem totgeglaubten Börsenmantel würde dann vielleicht schon bald eine aktive und stark wachsende Immobilien-Investment-Gesellschaft. Extrem hohe Gewinn-Erwartung für den Aktienkurs Ich sehe das Potential für den Aktienkurs somit bei deutlich über 12,00 Euro und - insbesondere in Angesicht der niedrigen Anzahl von nur 1,5 Millionen ausgegebenen Aktien - ein klares Vervielfachungs-Potenial für die Aktie. Es könnte eine größere Kapitalerhöhung folgen, was die Bewertung der Aktie kräftig stabilisieren und befeuern könnte. Das würde gleichzeitig eine solide Wachstumserwartung bedeuten. Die Zeiten von Kursen bei unter 1,00 Euro bei Advides scheinen jetzt endgültig vorbei zu sein. advides advides mit +445% Gewinn-Potential auf 12,00 Euro Anstieg auf 12,00 Euro könnte innerhalb von wenigen Wochen erfolgen Zeit ist hier ein wichtiger Faktor. Die Aktie hat eine sehr geringe Markt-Kapitalisierung und könnte sich innerhalb weniger Tage verdoppeln oder verdreifachen. Es ist gut möglich, dass wir hier Gewinne von über +50% AM TAG sehen werden. Das Kursziel von über 12,00 Euro könnte sehr schnell erreicht werden. Hier ist es besonders wichtig, schnell zu reagieren und zu den ersten zu gehören, die kaufen. advides könnte Ihre erste Kurs-Rakete und Ihr erster Verdoppler in 2022 sein. Ich wünsche Ihnen hier besonders viel Erfolg mit dieser Aktie und hoffe dass Sie keine Zeit verlieren... Die Aktie wird nur am Börsenplatz Berlin gehandelt. (von 8:00 bis 20:00 Uhr Hier alle Details zur Aktie: Aktie: advides AG WKN: 914542 ISIN: DE0009145425 Ticker: (Berlin) 4RL Handelsplatz: Berlin Aktueller Kurs: 2,20 Euro (+4,8% seit Empfehlung) Kursziel kurzfristig: 12,00 Euro (+471% Gewinn) Aktueller Kurs (Schlusskurs 03.01.2022): 2,20 Euro Empfehlungskurs: 2,10 Euro (31.12.2021) Kursziel: 12,00 Euro in 4 Wochen Gewinn-Potential: weitere +445% Gewinn

advides AG (WKN: 914542, ISIN: DE0009145425) In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Investments Ihr Rainer Hahn Chef-Redakteur 914542 DE0009145425 A14XB9 NL0011375019 A2PSR2 US09075V1026 A0MVJZ FR0004056851 A2PKMZ US6700024010 A0B733 NO0010081235 A1CX3T US88160R1014

Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen: 1. Die MSM GmbH & Co. KG und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien der empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Advides AG) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. 2. Der Herausgeber dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. 3. Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer, u.a. unter Ziff. 2. Disclaimer Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §34b Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV). MSM GmbH & Co. KG (aktien-insider.de) hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de) regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. 1. Angaben über den/die Ersteller dieser Publikation: Verantwortlich für die Erstellung der Texte und Inhalte dieser Publikation ist Herr Rainer Hahn, als Analyst und Chefredakteur. Herausgeber ist die MSM GmbH & Co. KG, Nordparkstr. 30, 03044 Cottbus, Komplementärin: MSM Beteiligungs GmbH, Germany, vertreten durch die Geschäftsführer: Norman Mudring, Jana Pursche. . Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung: Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: . Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) - Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV Hochrechnung) - Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) - Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/ Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko - Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz). Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze. Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential. . Hinweis zu Informationsquellen: Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausführlich geprüft und von uns entsprechend ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet. Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstäben,

