DJ IAV GmbH: Mehr Verantwortung in der Mobilitätswende: IAV wird zum Tech Solution Provider

DGAP-Media / 2022-01-05 / 08:00

Mehr Verantwortung in der Mobilitätswende: IAV wird zum Tech Solution Provider

05.01.2022 - Berlin. IAV will als Partner der Mobilitätswende eine größere Rolle übernehmen. Der Engineering Spezialist wird sein Technologie-Know-how und seine System- und Integrationskompetenz künftig noch effektiver nutzen, um für Kunden in und außerhalb der Automobilindustrie innovative Lösungen zu schaffen.

"Die Autobranche erfindet sich neu, und in dieser Transformation brauchen unsere Kunden starke Partner", sagt Matthias Kratzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der IAV GmbH. "Wir wollen deutlich mehr Verantwortung übernehmen und mit unserer breiten Expertise in Zukunftsfeldern systemübergreifende Lösungen entwickeln."

Der Hochlauf der E-Mobilität, die steigende Bedeutung von Software, die Digitalisierung der Fahrzeugentwicklung und die Zunahme der automobilen Servicewelt stellen neue Anforderungen an die Fahrzeughersteller. Sie benötigen zunehmend Entwicklungspartner, die Teilumfänge der neuen Herausforderungen in Eigenverantwortung übernehmen.

Schlüsselfertige Lösungen, neue strategische Perspektiven

Mit tiefgreifendem Verständnis vom vernetzten Fahrzeug, seinen Teilgewerken und Komponenten richtet sich IAV auf das neue Zielbild des Tech Solution Providers (TSP) aus. Dabei nutzt die Berliner Technikschmiede modernste Entwicklungsmethoden und Technologien, um schlüsselfertige Lösungen anzubieten. Dank digitalisierter und automatisierter Methoden und flexibler Arbeitsmodelle geschieht dies künftig mit deutlich höherer Geschwindigkeit.

"Die Rolle des Gesamtlösungsanbieters ist uns auf den Leib geschrieben", so Kratzsch. "Wir machen Komplexität und schwierigste technische Herausforderungen beherrschbar. So gibt es nur wenige Unternehmen, die auf unserem Niveau technische Lösungen in Fahrzeuge integrieren können."

Der Wandel zum Tech Solution Provider eröffnet IAV zugleich neue strategische Perspektiven mit neuen Partnern, in neuen Ländern, mit neuen Kunden, neuen Geschäftsmodellen und einem Technologiefokus, der auch neue Branchen jenseits der Mobilität im Blick hat.

Über IAV IAV ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineering-Partner der Automobilindustrie. Das Unternehmen entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2020 rund 896 Mio. Euro um. Zu den Kunden zählen weltweit alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Neben Fahrzeug- und Antriebsentwicklung ist IAV bereits frühzeitig in die Elektromobilität und das autonome Fahren eingestiegen und ist heute einer der führenden Entwicklungsdienstleister auf diesen Gebieten. Neben den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere Standorte u.a. in München, Sindelfingen und Ingolstadt sowie in Europa, Asien als auch in Nord- und Südamerika Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: IAV GmbH Schlagwort(e): Auto

2022-01-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: IAV GmbH Carnotsraße 1 10587 Berlin Deutschland Internet: https://www.iav.com/ EQS News ID: 1264817 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1264817 2022-01-05

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1264817&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2022 09:10 ET (14:10 GMT)