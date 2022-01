Am 18. Januar will Yoast ein SEO-Tool für Shopify launchen - viele Funktionen sind aus dem WordPress-Plugin bekannt. Viele SEO-Manager:innen kennen Yoast - das gleichnamige Plugin für WordPress ist eines der meistbenutzten Tools, um Landingpages für Suchmaschinen zu optimieren. Jetzt hat Thijs de Valk, der CEO von Yoast, angekündigt: Yoast SEO soll ab dem 18. Januar 2022 auch für Shopify verfügbar sein. Dazu arbeite das Team an einer Desktop-App für alle, unabhängig vom benutzten CMS. Neben WordPress gibt es ...

