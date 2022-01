STG schließt Übernahme des Geschäftsbereichs Reputation Intelligence von Kantar nebst Investitionen in PRgloo und Onclusive ab

Die drei Geschäftsbereiche bilden nach der Übernahme ein eigenständiges neues Unternehmen unter dem Namen "Onclusive", der die integrativen und global skalierbaren Stärken des neuen Zusammenschlusses widerspiegelt

Das neue Unternehmen bietet Kunden eine erweiterte geografische Präsenz in Europa und den USA sowie ein Portfolio mit branchenführenden Lösungen in den Bereichen Medienbeobachtung, Messung und Workflow-Management

Heute schließt die bei Technologieinvestitionen führende Symphony Technology Group (kurz "STG") ihre Übernahme des Geschäftsbereichs Reputation Intelligence von Kantar ab und gibt gleichzeitig die Übernahme zweier weiterer Unternehmen mit PRgloo und Onclusive bekannt. Diese drei Geschäfte werden zu einem neuen globalen PR- und Unternehmenskommunikationspartner für Medienbeobachtung, Messung und Workflow-Management zusammengeführt.

Das eigenständige neue Unternehmen wird unter dem Namen "Onclusive" betrieben, der die integrative und skalierbare Art des kombinierten Neuangebots sowie die angestrebte Beschleunigung von Investitionen in technologiegestützte Plattformen und Lösungen widerspiegelt.

Das Unternehmen stützt sich auf die Beratungskompetenzen und den Maßstab von Kantar Reputation Intelligence, dem größten Anbieter von Medienbeobachtung und -analyse in Europa, die branchenführende Plattform für Medienarbeit und Workflow-Management der britischen Firma PRgloo sowie die KI-Technologie und die datenwissenschaftlichen Kenntnisse der US-amerikanischen Firma Onclusive.

Zu dem neu gegründeten Unternehmen gab Petra Masinova, Chief Commercial Officer von Onclusive in der neuen Zusammensetzung, die folgende Erklärung ab: "Wir haben unsere jeweiligen Stärken schon immer bewundert und immer öfter zusammengespannt, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Heute beschleunigen wir die natürliche Entwicklung, indem wir uns zu einem Unternehmen zusammenschließen, unsere Stärken potenzieren und unsere Kunden mit maßgeblichen Erkenntnissen, Technologien und Fachkompetenzen aus einer Hand unterstützen."

Auch Dan Beltramo, Chief Innovation Officer des neuen Unternehmens Onclusive, lobte den Zusammenschluss: "Onclusive ist ein Vorreiter bei Technologien und Innovationen für die Medienbeobachtung und -analyse, während Kantar Reputation Intelligence im Kundendienst mit erstklassiger europäischer Abdeckung und marktführenden Erkenntnissen heraussticht. Dies ergibt für uns die nötige Größe und Ambition für eine weltweite Marktführerschaft."

Samantha Deeks, Vorstand des Bereichs für Kundenerlebnisse bei Onclusive, fügte Folgendes hinzu: "Durch den Aufbau auf dem kundenzentrierten Ansatz von PRgloo können wir erfreulicherweise mit gleichgesinnten Branchenführern zusammenarbeiten und ein skalierbares und agiles Unternehmen aufbauen, das aktiv zuhört und auf die Bedürfnisse der Kundschaft reagiert, die sich in einer zunehmend komplexen Kommunikationslandschaft bewegt."

J. T. Treadwell, Geschäftsführer von STG, sagte dies: "Im vergangenen Jahr machte STG die Absicht klar, mit der vorgesehenen Übernahme von Kantar Reputation Intelligence ein marktführendes Beratungs- und Softwareunternehmen aufzubauen. Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wesentlicher erster Schritt hierzu, und die zusätzlichen Kapazitäten, die von Onclusive und PRgloo eingebracht werden, dehnen den Rahmen unserer Bemühungen zur Bereitstellung erstklassiger Lösungen für PR- und Unternehmenskommunikationsfachleute sowohl heute als auch morgen stark aus."

Onclusive wird in 130 Märkten mehr als 9000 Kunden betreuen, zu denen viele der weltweit größten Marken gehören. Das Unternehmen kann auf über 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den USA, Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und Australien zählen.

Sean O'Neal, Geschäftsführer von Onclusive in Nordamerika, fuhr fort: "Eigentlich haben unsere Kunden uns verkuppelt sie haben uns gesagt, dass sie sich einen vertrauenswürdigen Partner wünschen, um auf eine integrierte Kombination unserer erstklassigen Dienstleistungen zuzugreifen. Wir haben zugehört, und ab heute wird Onclusive allen Kunden von Kleinbetrieben bis hin zu öffentlich-rechtlichen und privaten multinationalen Unternehmen bei der Gestaltung, Verwaltung und Auswertung ihrer Kommunikationsstrategien behilflich sein."

Ab heute können Kunden auf den vollen Umfang der Dienstleistungen des neuen Unternehmens Onclusive zugreifen und werden in jeder Phase des Kommunikationszyklus unterstützt. Bereits bestehende Kundenbeziehungen werden ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Über Onclusive

Onclusive ist ein globaler Partner für erfolgreiche PR-Arbeit und Unternehmenskommunikation. Wir führen Kantar Reputation Intelligence, den größten Dienstleister für Medienbeobachtung und -messung in Europa, mit den erstklassigen Instrumenten von PRgloo und der leistungsstarken KI und Datenwissenschaft von Onclusive selbst zusammen. Unsere Technologien, Erkenntnisse und Fachkompetenzen ermöglichen eine Orientierung in der zersplitterten und schnelllebigen Medienwelt und helfen Ihnen dabei, Ihre Kommunikationstätigkeit zu verwalten, zu beobachten und zu messen. Mit Onclusive an Ihrer Seite steigern Sie Ihre Leistung und verbessern Ihre Werthaltigkeit.

Über STG Partners

STG ist eine partnerschaftliche Beteiligungsgesellschaft für marktführende Unternehmen in den Bereichen Software, Datenanalyse und softwaregestützte Technologiedienste. Die Gesellschaft bringt Fachkompetenz, Flexibilität und Ressourcen ein, um den strategischen Wert von innovativen Unternehmen aufzubauen und ihr Potenzial freizusetzen. Durch den partnerschaftlichen Aufbau von kundenorientierten marktführenden Unternehmen in ihrem Portfolio will STG eine nachhaltige Grundlage für das Wachstum und die Wertsteigerung dieser Unternehmen schaffen. Die Gesellschaft setzt sich für die Umwandlung und den Aufbau von herausragenden Technologieunternehmen in Zusammenarbeit mit führenden Geschäftsleitungsfachleuten ein. Zusammen mit ihrer Vorgängerfirma, der Symphony Technology Group (kurz "Symphony"), verwaltet STG ein Kapitalvolumen von insgesamt ca. 6 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter stgpartners.com.

Kantar Reputation Intelligence Der Marktführer bei der Beobachtung und Messung von Earned Media in Europa. Reputation Intelligence bietet vertrauenswürdige Erkenntnisse zur Unternehmens-, PR- und Markenabdeckung in über 130 Märkten, sodass erkannt und beeinflusst werden kann, wie das Medienpublikum und Influencer diese Marken auf globaler und lokaler Ebene wahrnehmen.

Onclusive Befähigt weltweit führende Marken und Agenturen zur Modernisierung ihrer Kommunikationsmaßnahmen mit Leistungssteigerungen und Werthaltigkeit. Als Erfinder von PR Attribution und Power of Voice misst Onclusive den wahren Einfluss, den Inhalte in Earned, Owned und Social Media auf das Ergebnis eines Unternehmens haben.

PRgloo Die komplette Plattform für Medienarbeit. PRgloo kombiniert benutzerfreundliche Tools mit außergewöhnlichen Analysen, um PR-Fachleuten die Arbeit und somit auch das Leben zu vereinfachen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005045/de/

Contacts:

Kontaktangaben für weitere Informationen

Corey Herscu für Onclusive (Nordamerika)

+1 416 300 3030

corey@verbfactory.com

onclusiveteam@firstlightgroup.io

+44 020 36177240

Hier erfahren Sie noch mehr: future.onclusive.com