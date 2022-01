Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) -Neptune Mutual (https://neptunemutual.com/), ein dezentrales Multi-Chain-Deckungsprotokoll, gab bekannt, dass es eine strategische Runde von 3 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Animoca Brands abgeschlossen hat. Weitere Investoren in dieser Runde waren die Pacific Century Group, Genesis Block Ventures, Fundamental Labs, GSR, Cambium Grove Capital und eine Reihe anderer Fonds.Neptune Mutual verwendet parametrische Deckungsmodelle, um die Gelder der Nutzer vor Ausbeutung durch Kryptowährungsbörsen, Custody-Anbieter, intelligente Verträge und auch Metaverse-Projekte zu schützen. Im Gegensatz zu den diskretionären Gegenseitigkeitsversicherungen bieten die parametrischen Deckungsprodukte von Neptune Mutual garantierte Auszahlungen an die Versicherungsnehmer nach Zwischenfällen auf der Grundlage einer unvoreingenommenen Lösung durch die Teilnehmer der NPM-Governance in der Kette.Mit Investitionen in über 150 Metaverse- und NFT-Projekte ist Animoca Brands der führende globale Akteur bei der Entwicklung und Unterstützung offener Metaverse-Projekte, die digitale Eigentumsrechte für Online-Nutzer zugänglich machen. Play-to-Earn- und Creator's-Economy-Modelle untermauern einen fairen und gerechten digitalen Rahmen, in dem der Wert virtueller Güter rasch zunimmt; eine Lösung zum Schutz dieser Güter wird als wesentlicher Bestandteil des Metaverse-Ökosystems angesehen.Yat Siu, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Animoca Brands, sagte: "Da Netizens ihr digitales Eigentum und ihre sozialen Identitäten im offenen Metaverse aufbauen und diese Werte immer wertvoller werden, sind Lösungen zur Risikominderung eine Notwendigkeit. Wir unterstützen die Initiative von Neptune Mutual, dezentrale Deckungslösungen in das Metaversum zu bringen, und vertrauen auf die Fähigkeit des Teams, zu einem sichereren und besser geschützten Umfeld für das gesamte Krypto-Ökosystem beizutragen."Binod Nirvan, der Gründer von Neptune Mutual, sagte: "Es ist ein Privileg für uns, das Vertrauen und die Unterstützung von Animoca Brands, den Vordenkern im Bereich der Kreativwirtschaft, zu gewinnen. Neptune Mutual wird sich bemühen, eine effiziente, zuverlässige und einfach zu bedienende Lösung für Schöpfer zu liefern, um den Wert ihrer NFTs und anderer virtueller Vermögenswerte im Metaverse zu sichern.""Unser Dank gilt den DeFi-Experten von Genesis Block Ventures und Fundamental Labs, den traditionellen Versicherungsexperten von PCG (dem Hauptinvestor hinter der FWD-Versicherungsgruppe) sowie unseren anderen strategischen Investoren, die ihr Vertrauen in das Neptune Mutual-Team gesetzt haben", fügte Mitgründer Edward Ryall hinzu.Informationen zu Neptune MutualUm mehr über Neptune Mutual zu erfahren, besuchen Sie bitte https://neptunemutual.com.Pressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Edward RYALL,+44 7444 456210,media@neptunemutual.com; Pressemappe: https://docs.neptunemutual.com/usage/brand-assetsOriginal-Content von: Neptune Tech Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088863/100883555