Die Präsentation eines Konzept-Autos von Mercedes mit Elektroantrieb sorgt für Aufregung. Der Vision EQXX kann im normalen Straßenverkehr mit einer einzigen Batterieladung mehr als 1.000 Kilometer fahren. Dabei ist die Batterie aber nur halb so groß und 30 % leichter als beim aktuellen EQS.



Die Analysten sind teilweise sprachlos. Jefferies findet das Wort "herausragend" und spricht von einer potenziellen Revolution in der Entwicklung von Elektroautos. JPMorgan stufte den Titel auf Ziel 90 € hoch. Somit gilt: Echte Ingenieurskunst gibt es bei Daimler zur Discount-Bewertung.



