Der E-Autobauer Lucid Motors hatte einen starken Jahresauftakt. Nach einer Hochstufung der Citigroup sprang die Aktie deutlich an. Seit Dienstag setzen die steigenden Anleiherenditen vor allem Wachstumswerte unter Druck - so auch die Lucid-Aktie. Dennoch bleibt der Newsflow positiv. Nun gibt es genauere Details zur Europa-Expansion.Lucid plant, noch in diesem Jahr mit dem Verkauf seiner Autos in Europa zu beginnen. Das Unternehmen kündigte die Expansion am Dienstag an, nachdem ein Twitter-Nutzer ...

