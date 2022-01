Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar hat sich in China einen Großauftrag gesichert. Nach dem starken Start in das neue Jahr reagiert die Aktie am Mittwoch zwar kaum, doch das Ausmaß des Auftrags ist durchaus beeindruckend. Die Stimmung rund um die Solarbranche bleibt somit vorerst gut.JinkoSolar hat eine Ausschreibung von CPECC, eine auf Projektentwicklung und Bau spezialisierte Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation (CNPC), gewonnen. Dabei ging es um Solarmodule ...

