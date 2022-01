Zur Schweizer Währung notierte der Euro bei 1,0375 Franken, nachdem er am Vormittag noch unter 1,0350 Fr. gehandelt worden war.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zum Dollar aber auch zum Franken zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1337 US-Dollar gehandelt. In der Nacht zum Mittwoch war der Euro noch bis auf 1,1277 Dollar gefallen. Zur Schweizer Währung notierte der Euro bei 1,0375 Franken, nachdem er am Vormittag noch unter 1,0350 Fr. gehandelt worden war. Der Kurs des Dollar zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...