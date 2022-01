Die Facebook-Mutter Meta hat viele Anleger mit ihrer Vision vom Metaverse begeistert. Laut einem Bericht von The Information muss der US-Konzern jedoch wenige Monate nach der Verkündung des neuen Namens und der neuen Metaverse-Vision einen ersten großen Rückschlag verkraften.Laut The Information hat Meta die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems für seine VR/AR-Brillen gestoppt. An dem Projekt hätten rund 300 Entwickler für rund vier Jahre gearbeitet.Aktuell nutzen die Oculus-Brillen eine Open-Source ...

Den vollständigen Artikel lesen ...