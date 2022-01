Posiflex ist auf der Big Show 2022 der National Retail Federation vertreten und stellt seine neuesten Point-of-Sale-Lösungen an Stand Nr. 5919 vor. Nach einer zweijährigen Pause von einer Live-Messe ist die Erwartung so groß wie nie zuvor. Posiflex freut sich, seine komplettes Sortiment an POS-Terminals, Kiosken, Tablets und vieles mehr auch einige Überraschungen zu demonstrieren, die alle optimal auf Einzelhändler zugeschnitten sind, die für ihre Geschäfte leistungsstarke und flexible Post-Pandemie-Lösungen suchen.

Posiflex ist auf der Big Show 2022 der National Retail Federation vertreten und stellt seine neuesten Point-of-Sale-Lösungen an Stand Nr. 5919 aus (Abbildung: Business Wire)

Außerdem präsentiert Posiflex eine neue Reihe von POS-Terminals für die Anforderungen des modernen Einzelhandels, einschließlich des vielfältig einsetzbaren XT7315, sowie spannende neue Modelle der neue RT6000-Reihe: das RT6015 und das RT6016.

Das XT7315 bietet eine große Auswahl an Prozessoren, die praktisch allen Point-of-Sale-Anforderungen gerecht werden können. Das XT7315 läuft unter der Windows 10 IoT Enterprise OS-Plattform und hat ein elegantes, robustes Gehäuse und einen formschönen Sockel, der ein optimales Kabelmanagement ermöglicht. Mit der Auswahl an Prozessoren sowie dem mehrfach klappbaren Sockel und der lüfterlosen Bauweise wartet auch das XT7315 wieder mit der hervorragenden Qualität und Leistung auf, für die die XT-Serie von Posiflex bekannt ist.

Zur neuen RT6000-Serie gehören zwei Modelle: das RT6015 und das RT6016, die beide eine Auswahl an Intel-Prozessoren, die für maximale Leistung und Betriebszeit ausgelegt sind, bieten. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Modellen ist die Displaygröße: Das RT6015 hat ein 15"/4:3-Standardformat-Touchscreen-Display und das RT6016 ein 15,6"/16:9-Breitbildformat-Touchscreen-Display. Die RT6000-Reihe von Posiflex läuft unter Windows 10 IoT Enterprise und verfügt über die gleichen außergewöhnlichen Eigenschaften wie die RT-Reihe-Familie, darunter elegante Ästhetik, Langlebigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit. Sie eignet sich ideal für den Einzelhandel, das Gastgewerbe oder Anbieter von Spezialdiensten.

"Mit den strengen HALT/HASS-Tests und der komplett internen Fertigung, die alle unsere Produkte durchlaufen, setzen unsere neuen Terminals XT7315 und RT6000 die Tradition von Posiflex fort, erstklassige Point-of-Sale-Hardware für das anspruchsvolle Umfeld und die Anforderungen der Kunden von heute zu liefern", so Doyle Ledford, VP of Sales Marketing bei Posiflex. "Wir freuen uns darauf, diese außergewöhnlichen Produkte zusammen mit unseren übrigen neuen Lösungen auf der NRF 2022 vorzustellen."

Über Posiflex

Seit 1984 entwickelt und produziert Posiflex preisgekrönte POS-Terminals und Peripheriegeräte. Nach seiner Gründung verzeichnete Posiflex exponentielles Wachstum und heute bietet das Unternehmen nicht nur Full-Service-POS-Stationen, sondern auch vielseitige Selbstbedienungs-Kioske, hochmoderne mobile Tablets und skalierbare Embedded-PC-Lösungen an. Posiflex ist weltweit im Einzelhandel und Gastgewerbe als bewährter Marktführer im Bereich POS-Hardware für Windows und Android OS bekannt. Das Unternehmen besitzt mehr als 30 Patente und hat zahlreiche Preise für Produkt-Innovation, -Design und -Zuverlässigkeit erhalten. https://www.posiflexusa.com/

