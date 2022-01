Der deutsche Leitindex ging am Mittwoch den vierten Handelstag in Folge mit einem Plus aus dem Handel. Das positive Momentum sorgte weiterhin für Auftrieb. Um Haaresbreite verfehlte der DAX dabei sein bisheriges Rekordhoch bei 16.290 Punkten. Die Versorger RWE und E.on bremsten.Der DAX hat am Mittwoch sein Rekordhoch nur knapp verpasst. Der deutsche Leitindex baute in einem weiterhin positiven Börsenumfeld seine jüngsten Gewinne aus und zog zwischenzeitlich bis auf 16.285 Punkte an. Damit war der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...