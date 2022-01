In wenigen Monaten könnten Käufer:innen in Europa die ersten Luxusstromer von Lucid Motors in Empfang nehmen, wie der Tesla-Rivale bestätigt hat. Der Lucid Air soll bis zu 840 Kilometer Reichweite und 1.080 PS unter der Haube haben - aber auch seinen Preis. In den USA sind schon erste Exemplare des Lucid Air zu haben. In der auf 520 Exemplare limitierten Dream Edition kommt die E-Limousine mit einer Akkuladung knapp 840 Kilometer weit und hat 1.080 Pferdestärken (PS) - kostet aber auch 169.000 US-Dollar. In der günstigsten Ausführung schlägt der Lucid Air mit knapp 80.000 Dollar (vor Steuern) zu Buche - bietet dann aber auch weniger Leistung. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...