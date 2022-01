OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Bahn-Pünktlichkeit:

"So verständlich es in jedem Einzelfall ist, dass ein Reisender sauer ist: Beim unweigerlich folgenden Schimpfen auf den ach so unfähigen Bahn-Konzern sollte die Kritik fair bleiben. Vergessen wird zum Beispiel schnell, dass manche Verspätung bewusst in Kauf genommen wird, um Umsteiger aus einem anderen Zug aufnehmen zu können. Andere resultieren aus Vorfällen, für die die Bahn schlicht nichts kann - Streiks, Personen auf Gleisen, durch ein Naturereignis zerstörte Infrastruktur (Stichwort Flutkatastrophe) oder ähnliches. (.) Und wer wegen einer Zugverspätung einen Termin verpasst hat, muss sich vielleicht auch fragen, ob er ausreichend Pufferzeit eingeplant hat - das ist beim Reisen, egal mit welchem Verkehrsmittel, immer sinnvoll."/yyzz/DP/he