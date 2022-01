Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF),ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Internet der Dinge (IoT), gibt bekannt, dass Michael Robinson von seinem Amt als Chief Executive Officer des Unternehmens am 31. Dezember 2021 zurückgetreten ist, um eine Gelegenheit außerhalb der Internet-der-Dinge-Branche wahrzunehmen. Ramin Heydarpour, der Executive Chairman von Ynvisible, übernimmt die Rolle des Interim Chief Executive Officer und konzentriert sich in dieser Funktion auf die Vermarktung der Produkte von Ynvisible.

"Ich habe lange überlegt, bevor ich diese schwierige Entscheidung getroffen habe. Es war ein Privileg, ab September 2020 als CEO Seite an Seite mit dem besten Team der Branche zu arbeiten. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen im Dienste unserer Investoren und Kunden erreicht haben. Ich bedanke mich bei unserem Team und dem Board of Directors für ihre Unterstützung", so Robinson.

Ramin Heydarpour, Executive Chairman, kommentierte: "Im Namen des Vorstands danken wir Herrn Robinson für seine Dienste und Leistungen während seiner Amtszeit als CEO, insbesondere während der COVID-19-Pandemie. Wir wünschen ihm alles Gute. Ich habe volles Vertrauen in die Geschäftsstrategie von Ynvisible für die nächsten 1 bis 3 Jahre und übernehme die Rolle des CEO mit dem Ziel, diese Strategien umzusetzen. Gleichzeitig sucht das Unternehmen nach einer erfahrenen Führungskraft, die die Nachfolge von Herrn Robinson antritt."

Über Ramin Heydarpour

Ramin Heydarpour, der seit Dezember 2020 dem Board of Directors angehört, ist Unternehmensgründer und Managing Partner von Flex R&D Inc., einem in Kalifornien ansässigen technischen Beratungsunternehmen mit tiefgreifendem Knowhow in den Bereichen Roll-to-Roll-Verfahren und Produktentwicklung. Davor war er Global Vice President bei Avery Dennison, wo er die Entwicklung innovativer Produkte in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Markenidentifizierung, Bürobedarf und Verbraucherprodukte leitete.

Er kann eine Erfolgsgeschichte in der Erfindung und Entwicklung neuer Produkte in einer breit gefächerten Palette von Anwendungen vorweisen, darunter flexible Verpackung, RFID-Tags und druckempfindliche Etiketten. Er ist Inhaber von 26 erteilten Patenten. In diversen Führungspositionen in Fortune-500-Unternehmen hat sich Ramin Heydarpour im Lauf der letzten 25 Jahre eine breite Perspektive und klare Erkenntnisse in folgenden Bereichen verschafft:

Aufbau eines wirksamen Forschungs- und Entwicklungsbereichs und Förderung technischer Talente

Ausrichtung technischer Fähigkeiten mit Geschäftsstrategien

Verbindung von ungedecktem Marktbedarf mit technischen Lösungen

Effiziente Entwicklung und Hochskalierung neuer Produkte

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Knowhow und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ramin Heydarpour

Executive Chairman

Ynvisible Interactive Inc.

Contacts:

Investor Relations

Elyssia Patterson

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com