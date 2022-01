DJ Reduzierte Präsenz von Baloise CEO Gert De Winter

Basel, 6. Januar 2022. Aufgrund einer Krebserkrankung wird Baloise Group CEO Gert De Winter voraussichtlich bis im Sommer 2022 seine Funktion nur eingeschränkt wahrnehmen, um sich auf die medizinische Behandlung zu konzentrieren. Die strategisch relevanten Themen, insbesondere der Start des Strategieprogramms "Simply Safe: Season 2", wird er nach wie vor begleiten. Die Führung des operativen Tagesgeschäfts übernimmt Baloise Schweiz CEO Michael Müller.

Group CEO Gert De Winter orientierte heute darüber, dass bei einer Untersuchung ein Tumor in der Speiseröhre festgestellt wurde, der einer medizinischen Behandlung bedarf. Die vor- und nachgelagerten Therapien sowie der operative Eingriff haben eine gute ärztliche Heilungsprognose. Der Spitalaufenthalt sowie die notwendige Therapie- und Rehabilitationszeit führen zu einer reduzierten Anwesenheit von Gert De Winter bis voraussichtlich im Sommer 2022. Er wird jedoch weiterhin die strategischen Geschäfte führen. Das operative Tagesgeschäft wird von Baloise Schweiz CEO Michael Müller übernommen, der diese Tätigkeiten zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle übernimmt. Die Weiterführung der laufenden Projekte, insbesondere der Übergang in die neue strategische Phase "Simply Safe: Season 2", ist somit sichergestellt.

"Wir sind zuversichtlich, dass Gert in wenigen Monaten seine Funktion wieder vollumfänglich wahrnehmen wird. Die Baloise-Familie wünscht ihm eine gute, vollständige Genesung und viel Kraft für die anstehende Behandlung", sagt Verwaltungsratspräsident Thomas von Planta.

