Börsentag auf einen Blick Aktien DEUTSCHLAND: - SCHWACH NACH RALLY - Nach dem um Haaresbreite verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA neue Rekorde erst einmal in weitere Ferne rücken lassen. Der Dax, der am Mittwoch ein Rekordhoch nur um wenige Punkte verfehlt hatte, wird vom Broker IG am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 1,8 Prozent auf 15 985 Punkte mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...